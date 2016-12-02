大有期货：上海螺纹钢期货波动将加剧，春节前宽幅运行为主

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月2日的《期货日报》：
经过11月中旬的连番下挫之后，螺纹钢转势向上，以25%的累计涨幅走出五连阳。虽然在监管高压下，资金炒作再次急刹车，盘面瞬间变绿，但是周四螺纹钢逆袭上涨5%，资金流入迹象显着。
整体来看，自10月新一轮楼市调控升温和人民币持续贬值以来，资金加速流入大宗商品的迹象明显，推动各类商品价格轮番上涨，黑色系成为多头追捧的香饽饽。当前钢市虽有宏观转暖、钢厂减产等诸多利多因素支撑，但需求逐步转弱、库存积压、成本松动等也给市场带来一定的风险。从基本面来看，短期钢价有走弱的需求，但由于炒作资金的介入，不排除会放大效应，大涨大跌或是经常事，春节前宽幅振荡调整或是主旋律。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。