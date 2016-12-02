大有期货：上海螺纹钢期货波动将加剧，春节前宽幅运行为主

经过11月中旬的连番下挫之后，螺纹钢转势向上，以25%的累计涨幅走出五连阳。虽然在监管高压下，资金炒作再次急刹车，盘面瞬间变绿，但是周四螺纹钢逆袭上涨5%，资金流入迹象显着。

整体来看，自10月新一轮楼市调控升温和人民币持续贬值以来，资金加速流入大宗商品的迹象明显，推动各类商品价格轮番上涨，黑色系成为多头追捧的香饽饽。当前钢市虽有宏观转暖、钢厂减产等诸多利多因素支撑，但需求逐步转弱、库存积压、成本松动等也给市场带来一定的风险。从基本面来看，短期钢价有走弱的需求，但由于炒作资金的介入，不排除会放大效应，大涨大跌或是经常事，春节前宽幅振荡调整或是主旋律。(完)