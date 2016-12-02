东兴期货：供应偏紧，沪铝下跌动能不足

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月2日的《期货日报》：
铝价自9月中旬开启新一轮的上涨行情，11月中旬沪铝指数最高达14675元/吨，与9月中旬的低点相比涨幅高达24%。结合基本面和宏观面因素，我们认为铝价飙升主要是因为成本支撑和运输问题。成本支撑体现在近期氧化铝和能源价格大幅上涨上，而氧化铝和电力成本占电解铝成本的75%以上；运输问题表现在进入四季度后西北地区铝锭运输不畅，造成市场货源偏紧。
沪铝13000元/吨以下具备多头安全边际。根据我们的模型计算，13000元/吨为现阶段大部分电解铝产能的成本线。而上游动力煤进入消费旺季，氧化铝也以看多为主，后期电解铝成本大幅下降的可能性并不高。因此，我们认为，明年二月份之前，沪铝13000元/吨以下做多的安全边际相对较高。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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