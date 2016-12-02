东兴期货：供应偏紧，沪铝下跌动能不足

以下内容节选自12月2日的《期货日报》：

铝价自9月中旬开启新一轮的上涨行情，11月中旬沪铝指数最高达14675元/吨，与9月中旬的低点相比涨幅高达24%。结合基本面和宏观面因素，我们认为铝价飙升主要是因为成本支撑和运输问题。成本支撑体现在近期氧化铝和能源价格大幅上涨上，而氧化铝和电力成本占电解铝成本的75%以上；运输问题表现在进入四季度后西北地区铝锭运输不畅，造成市场货源偏紧。

沪铝13000元/吨以下具备多头安全边际。根据我们的模型计算，13000元/吨为现阶段大部分电解铝产能的成本线。而上游动力煤进入消费旺季，氧化铝也以看多为主，后期电解铝成本大幅下降的可能性并不高。因此，我们认为，明年二月份之前，沪铝13000元/吨以下做多的安全边际相对较高。(完)

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