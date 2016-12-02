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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 08:38 BJT

宝城期货：郑商所动力煤看跌情绪渐浓

以下内容节选自12月2日的《期货日报》：

动力煤市场基本面利空因素持续发酵，市场看跌情绪渐浓，现货下跌态势延续，加上黑色系品种集体大跌，导致动力煤期货进一步扩大跌幅。本周，动力煤1701合约与1705合约均有效跌破40日均线，后市料延续弱势下跌行情。

　　综合基本面和技术面来看，煤炭供求关系将改善的预期导致动力煤期货破位下跌。短期内建议以做空为主。不过，当前动力煤期货价格依然大幅低于现货价格，预计后市动力煤期货跌幅可能不及现货。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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