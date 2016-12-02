中国个股：*ST舜船并购重组获证监会审核通过，江苏信托成功曲线上市

路透上海12月2日 - 已进入破产重整的江苏舜天船舶股份有限公司 周四晚公告称，经证监会并购重组委审核，公司发行股票购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

这意味着江苏信托81.49%的股权成功注入*ST舜船，亦是年内首个信托曲线上市成功过会的案例。

根据*ST舜船今年4月发布的重组预案，拟通过定向增发收购实际控制人江苏国信资产管理集团旗下信托及火电类资产，标的资产估值达210.1亿元人民币，并拟配套融资至多66亿元。

公告显示，该公司拟以每股8.91元价格向国信集团增发约23.58亿股，收购江苏信托81.49%股权以及七家电厂控股权；另外，公司还拟以8.91元为底价向不超过10名特定投资者增发股份配套融资，用于支付中介费用、江苏信托30亿元增资、部分电厂超低排放改造项目、新建热电联产燃气机组项目等。

*ST舜船因筹划重大事项自去年8月初开始停牌，停牌前收报8.75元。由于公司重整计划涉及出资人权益调整，公司股票将继续停牌。（完）

欲览舜天船舶公告，点选链接 here (发稿 李铮)