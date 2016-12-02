中电投先融期货：利多犹存，郑棉仍有上行空间

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月2日的《期货日报》：
今年以来，在国内商品补库存和全球较为宽松的大背景下，棉花迎来了一波“小牛市”，临近岁末，美联储加息预期进一步强化，棉花行情又将如何演绎呢？
尽管在美联储加息预期下，美元的强势可能暂时对棉花形成压制，但当前过快上涨的美元在美联储12月加息“靴子”落地之后可能会趋于“冷静”，届时美元压制作用或减弱；今年棉花采摘进度相对缓慢以及铁路运力紧张可能会造成局部供应压力；在弱拉尼娜现象影响下，今年出现冷冬的可能性仍然存在，如果一旦出现则可能增加下游的边际需求。因此12月棉花仍存在上行空间。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。