中电投先融期货：利多犹存，郑棉仍有上行空间

今年以来，在国内商品补库存和全球较为宽松的大背景下，棉花迎来了一波“小牛市”，临近岁末，美联储加息预期进一步强化，棉花行情又将如何演绎呢？

尽管在美联储加息预期下，美元的强势可能暂时对棉花形成压制，但当前过快上涨的美元在美联储12月加息“靴子”落地之后可能会趋于“冷静”，届时美元压制作用或减弱；今年棉花采摘进度相对缓慢以及铁路运力紧张可能会造成局部供应压力；在弱拉尼娜现象影响下，今年出现冷冬的可能性仍然存在，如果一旦出现则可能增加下游的边际需求。因此12月棉花仍存在上行空间。(完)