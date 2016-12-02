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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 08:41 BJT

弘业期货：大连棕榈油期货中长线仍然向好

以下内容节选自12月2日的《期货日报》：

美国提高可再生燃料油用量，刺激国内外油脂价格大幅上涨，叠加马来西亚棕榈油进入减产季节和国内港口持续维持低库存，后市棕榈油价格将继续振荡向上。

　　全球油脂供应偏紧格局为油脂价格上行奠定了良好基础。而人民币贬值趋势难改带来了进口成本提升，加之棕榈油供应暂无压力以及包装油备货旺季启动，棕榈油中长线仍然看好。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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