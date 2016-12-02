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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 08:54 BJT

****欧洲经济指标预测--12月2日-12月9日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值
    
    11月28日当周
    
    12月1-12日
    0930 英国抵押贷款利率                             11月         --        4.2%
    
    12月2日(五)
    0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)              第三季       +0.3%      +0.6%
                          (较上年同期)                           +1.8%      +2.0%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     11月        52.2       52.6
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月       +0.2%      +0.1%
                      (较上年同期)                               -1.0%      -1.5%
    
    12月5日当周
    
    12月5日(一)
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                  11月         --       51.0
    0850 法国Markit服务业PMI                          11月         --       52.6
                   综合PMI                                         --       52.3
    0855 德国Markit服务业PMI                          11月       55.0       55.0
                   综合PMI终值                                   54.9       54.9
    0900 欧元区Markit服务业PMI终值                    11月       54.1       54.1
                     综合PMI终值                                 54.1       54.1
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                   12月         --       13.1
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                     11月         --       54.5
    1000 欧元区零售销售(较前月)                       10月         --      -0.2%
                 (较上年同期)                                      --      +1.1%
    
    12月6日(二)
    0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)      11月         --      +1.7%
    0700 德国工业订单(较前月)                         10月      +0.3%      -0.6%
    0815 瑞士CPI(较前月)                              11月         --      +0.1%
             (较上年同期)                                          --      -0.2%
    1000 欧元区GDP修正值(较前季)                    第三季      +0.3%      +0.3%
                    (较上年同期)                                +1.6%      +1.6%
    
    12月7日(三)
    0700 德国工业产出(较前月)                        10月       +0.8%      -1.8%
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                 11月          --      +1.4%
                        (较上年同期)     截至11月的三个月          --      +5.2%
    0930 英国工业生产(较前月)                        10月          --      -0.4%
                 (较上年同期)                                      --      +0.3%
             制造业产出(较前月)                                    --      +0.6%
                       (较上年同期)                                --      +0.2%
    
    12月8日(四)
    0001 英国RICS房价差值                            11月          --         23
    1245 欧洲央行再融资利率                          12月          --      0.00%
               存款利率                                            --    负0.40%
    
    12月9日(五)
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                    11月          --       3.2%
                     (经季节调整)                                  --       3.3%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                  10月          --      -0.7%
                       进口(较前月)                                --      -0.5%
                       贸易收支(亿欧元)                            --    顺差213
    0930 英国建筑业产出(较前月)                      10月          --      +0.3%
                       (较上年同期)                                --      +0.2% 
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            10月          --  逆差39.69
             全球商品贸易收支(亿英镑)                              --  逆差126.9
(完)
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 张涛；审校 徐文焰)

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