欧洲经济指标预测--12月2日-12月9日****

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月28日当周 12月1-12日 0930 英国抵押贷款利率 11月 -- 4.2% 12月2日(五) 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.8% +2.0% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 52.2 52.6 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.0% -1.5% 12月5日当周 12月5日(一) 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 -- 51.0 0850 法国Markit服务业PMI 11月 -- 52.6 综合PMI -- 52.3 0855 德国Markit服务业PMI 11月 55.0 55.0 综合PMI终值 54.9 54.9 0900 欧元区Markit服务业PMI终值 11月 54.1 54.1 综合PMI终值 54.1 54.1 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 -- 13.1 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 -- 54.5 1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 -- -0.2% (较上年同期) -- +1.1% 12月6日(二) 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 11月 -- +1.7% 0700 德国工业订单(较前月) 10月 +0.3% -0.6% 0815 瑞士CPI(较前月) 11月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.2% 1000 欧元区GDP修正值(较前季) 第三季 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 12月7日(三) 0700 德国工业产出(较前月) 10月 +0.8% -1.8% 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 11月 -- +1.4% (较上年同期) 截至11月的三个月 -- +5.2% 0930 英国工业生产(较前月) 10月 -- -0.4% (较上年同期) -- +0.3% 制造业产出(较前月) -- +0.6% (较上年同期) -- +0.2% 12月8日(四) 0001 英国RICS房价差值 11月 -- 23 1245 欧洲央行再融资利率 12月 -- 0.00% 存款利率 -- 负0.40% 12月9日(五) 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 11月 -- 3.2% (经季节调整) -- 3.3% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 -- -0.7% 进口(较前月) -- -0.5% 贸易收支(亿欧元) -- 顺差213 0930 英国建筑业产出(较前月) 10月 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 -- 逆差39.69 全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差126.9 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。