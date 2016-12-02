国际油市：原油期货继续上涨，减产协议提振油市

“这是利好消息，会使油市在接下来数月持续有所不同，”CMC Markets首席市场策略师Ric Spooner称，并补充说，看到这种动能持续下去，也将不足为奇。

0037GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI) 报每桶51.10美元，较最后结算价涨0.05美元。

交易员称，未来几天的油价走势，将有助于反映市场对该协议的乐观看法。

Spooner称，“美国西德克萨斯中质油已攀抵从去年中以来的高峰，10月又再度触及高位”，这对市场而言将是一个考验，或许能让市场对交易员是如何乐观看待该协议有所了解。

石油输出国组织(OPEC)周三达成2008年以来首个减产协议，沙特接受大幅减产，并放弃要求伊朗降低产量。非OPEC成员的俄罗斯也将加入减产行列，此为15年来首见。 (完)

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