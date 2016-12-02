国际油市：原油期货继续上涨，减产协议提振油市

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“这是利好消息，会使油市在接下来数月持续有所不同，”CMC Markets首席市场策略师Ric Spooner称，并补充说，看到这种动能持续下去，也将不足为奇。
0037GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI) 报每桶51.10美元，较最后结算价涨0.05美元。
交易员称，未来几天的油价走势，将有助于反映市场对该协议的乐观看法。
Spooner称，“美国西德克萨斯中质油已攀抵从去年中以来的高峰，10月又再度触及高位”，这对市场而言将是一个考验，或许能让市场对交易员是如何乐观看待该协议有所了解。
石油输出国组织(OPEC)周三达成2008年以来首个减产协议，沙特接受大幅减产，并放弃要求伊朗降低产量。非OPEC成员的俄罗斯也将加入减产行列，此为15年来首见。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 郑茵/戴素萍)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。