中国个股：北京君正拟定向增发收购图像传感芯片类资产，初步估值近130亿元

路透上海12月2日 - 中国北京君正集成电路股份有限公司 周四晚公告称，拟以定向增发及现金的方式收购北京豪威科技公司等图像传感芯片企业，初步估值近130亿元人民币；同时公司拟配套融资不超过21.55亿元。

公告显示，本次收购标的为北京豪威100%股权，视信源公司100%股权及思比科公司40.4343%股权，其中视信源为持股型公司，主要资产为思比科公司53.8514%股权。因此收购完成后，北京君正将实际拥有北京豪威100%股权及思比科94.2857%权益。

收购标的资产初步估值为126.22亿元，其中北京豪威估值为120亿元。北京君正拟发行约3.95亿股份，每股发行价26.54元，作价104.77亿元，其余21.45亿元以现金支付。同时，北京君正将向实际控制人刘强及其一致行动人李杰、公司员工持股计划等发行股份配套融资，募资用于支付本次收购中的现金对价,每股发行价为30.47元。

本次交易前，刘强及李杰合计持有北京君正5,779.27万股股份，占后者总股本的34.73%，为公司实际控制人。在增发收购及配套融资后，其持股比例为16.94%。因此次转让资产并认购北京君正股份的机构均为财务投资人，因此上市公司实际控制人未改变。

北京豪威主要资产是美国豪威（OmniVision Technologies，Inc.），后者原本为纳斯达克上市公司。今年初，由华创投资牵头，并引入中信资本、金石投资、珠海融锋等投资人共同组成了收购财团，以19亿美元代价完成了对美国豪威的收购。北京豪威以11亿美元股本金和8亿美元银行借款完成收购资金筹措。

华创投资是总规模300亿元的北京集成电路产业发展股权投资基金旗下集成电路设计与封测子基金的管理公司。金石投资是中信证券 旗下股权直接投资子公司。

北京豪威是图像传感芯片行业内仅次于索尼 、三星 ，排名前三的世界级芯片研发设计和销售企业。而思比科的主营业务亦为图像传感器芯片的研发和销售，是国内知名的图像传感器芯片设计企业。思比科的产品主要面向于中低端领域，豪威科技的产品系列齐全，主要面向于中高端领域。

公告称，北京君正与北京豪威在技术和产品上存在着很强的协同效应。处理器和传感器同为物联网产业四大环节之一，充分发挥并结合北京君正和北京豪威在处理器芯片和图像传感器芯片领域的技术优势，有利于共同应对物联网时代对芯片“低功耗、高性能、小型化、低成本”的严苛挑战。

本次交易完成后，北京君正将在充分整合北京豪威业务的基础上，集中精力进一步加强研发能力建设。两家公司会进一步在汽车电子、智能家居、医疗设备、以及新兴的物联网市场进行配合，在这些主要市场形成垂直整合。同时，北京君正将会积极谋求政府产业政策和集成电路产业基金等外部助力，加强相关配套产业链的建设。