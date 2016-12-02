《香港报摘》--其他报纸重要消息12月2日

**明报**

--今年香港零售市道持续疲弱，各零售商一直苦苦经营，相信业界员工对加人工不会寄予厚望。不过，香港零售管理协会近日就业界明年薪金调整进行调查，结果发现逾九成零售商仍会加人工，加幅最多4%。

--恒盛地产 第二度私有化失败拖累股价一度急挫四成，公司称，可能私有化的要约期结束，大股东张志熔最终并无确认是否继续进行私有化，故宣布终止交易。

**星岛日报**

--今日挂牌上市的休闲游戏开发商CMON（Cool Mini Or Not） ，其执行董事兼创办人建邦（David Doust）表示，公司未来将积极开拓中国及南美洲市场，明年将推出以著名电影《教父》为主题的桌上游戏（Boardgame）。

--从事补习社业务的金汇集团 公开发售超额认购703.3倍，挂牌前夕暗盘价大升90.2%。

**苹果日报**

--上月证监会一口气批出28张资产管理牌照，按月大增40%，数量创全年单月新高。

--彭博报道指出，星展集团 旗下的证券部门星展唯高达全亚洲最少裁12人。

**东方日报**

--信和置业 营业部联席董事田兆源接受访问时称，明年主要部署开售两个新盘，下半年登场，包括九龙观塘市中心重建第二、三区项目，料分两期发展，共提供约2,000伙单位。

--嘉能可 宣布本年底可按照债务削减计划，将净债务余额降至165亿至175亿美元；下年度将派息金额10亿美元，2018年起将有新派息政策生效，除固定10亿美元外，会加上工业自由现金流的最少25%。

**文汇报**

--金管局消息人士昨表示，外汇基金正拟扩大多元化投资，其中“长期增长组合”正密切留意医疗保健、基建、私募及信贷方面的投资，期望减低整体投资收入的波动性。

--汇丰银行副主席兼行政总裁王冬胜表示，2017年市场上的热钱未见会减退，加上欧美政局存在多个不明朗因素，认为明年为“炒家的世界”。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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