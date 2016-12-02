《香港报摘》--其他报纸重要消息12月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--今年香港零售市道持续疲弱，各零售商一直苦苦经营，相信业界员工对加人工不会寄予厚望。不过，香港零售管理协会近日就业界明年薪金调整进行调查，结果发现逾九成零售商仍会加人工，加幅最多4%。
--恒盛地产 第二度私有化失败拖累股价一度急挫四成，公司称，可能私有化的要约期结束，大股东张志熔最终并无确认是否继续进行私有化，故宣布终止交易。
**星岛日报**
--今日挂牌上市的休闲游戏开发商CMON（Cool Mini Or Not） ，其执行董事兼创办人建邦（David Doust）表示，公司未来将积极开拓中国及南美洲市场，明年将推出以著名电影《教父》为主题的桌上游戏（Boardgame）。
--从事补习社业务的金汇集团 公开发售超额认购703.3倍，挂牌前夕暗盘价大升90.2%。
**苹果日报**
--上月证监会一口气批出28张资产管理牌照，按月大增40%，数量创全年单月新高。
--彭博报道指出，星展集团 旗下的证券部门星展唯高达全亚洲最少裁12人。
**东方日报**
--信和置业 营业部联席董事田兆源接受访问时称，明年主要部署开售两个新盘，下半年登场，包括九龙观塘市中心重建第二、三区项目，料分两期发展，共提供约2,000伙单位。
--嘉能可 宣布本年底可按照债务削减计划，将净债务余额降至165亿至175亿美元；下年度将派息金额10亿美元，2018年起将有新派息政策生效，除固定10亿美元外，会加上工业自由现金流的最少25%。
**文汇报**
--金管局消息人士昨表示，外汇基金正拟扩大多元化投资，其中“长期增长组合”正密切留意医疗保健、基建、私募及信贷方面的投资，期望减低整体投资收入的波动性。
--汇丰银行副主席兼行政总裁王冬胜表示，2017年市场上的热钱未见会减退，加上欧美政局存在多个不明朗因素，认为明年为“炒家的世界”。（完）
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(整理 雷美珍；审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。