重发-《中国已公布新股发行上市日程表》--12月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(重发删除多余数据) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 12/02 沪 苏利股份 732585 2,500 26.79 22.99 广发证券 12/06 12/02 深 星网宇达 002829 1,900 17.65 22.99 民生证券 12/06 12/05 沪 亚振家居 732389 5,474.95 *7.79 *22.97 中泰证券 12/07 12/05 深 裕同科技 002831 4,001 *36.77 *22.99 中信证券 12/07 12/06 沪 武进不锈 732878 5,050 -- -- 东方花旗 12/08 *12/06 深 中旗股份 300575 1,835 22.29 18.12 西部证券 12/08 12/07 沪 百合花 732823 6,000 -- -- 银河证券 12/09 12/08 沪 信捷电气 732416 2,510 -- -- 国信证券 12/12 12/09 深 贝斯特 300580 5,000 -- -- 中信证券 12/13 12/09 沪 汇金通 732577 2,918 -- -- 德邦证券 12/13 *12/12 沪 永吉股份 732058 4,216 -- -- 英大证券 12/14 12/21 沪 浙江仙通 732239 2,256 21.84 22.99 广发证券 12/23 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- 暂缓发行 沪 天马科技 732668 5,300 6.21 22.97 海通证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 12/02 沪 中通国脉 2,200 10.34 22.98 金元证券 -- 深 易明医药 4,743 6.06 22.98 华西证券 -- 沪 华安证券 80,000 6.41 12.44 华泰联合 -- 深 安车检测 1,667 13.79 22.98 申万宏源 -- 深 太辰光 3,194.4 20.59 22.99 招商证券 -- 沪 三维股份 2,270 17.55 18.09 招商证券 -- 深 高争民爆 4,600 8.23 22.97 财富证券 -- 沪 麦迪科技 2,000 9.69 22.99 中信证券 -- 沪 如通股份 5,084 6.84 22.95 广发证券 -- 深 贝肯能源 2,930 12.02 22.97 东方花旗 -- 沪 兴业股份 5,040 10.12 19.06 国金证券 -- 深 兴齐眼药 2,000 5.16 22.97 海通证券 -- 沪 家家悦 9,000 13.64 21.65 银河证券 -- 深 平治信息 1,000 12.04 22.97 民族证券 -- 沪 森特股份 6,251 9.18 22.98 兴业证券 -- 深 名雕股份 1,667 16.53 22.96 中金公司 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。