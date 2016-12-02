港报财经评论：内地勒马收缰，年尾稳打稳紥--信报12月2日

内地勒马收缰 年尾稳打稳紥/ 习广思

油组谈妥减产，市场炒家又满地眼镜碎，被迫平淡仓，令油价大升近10%，大行纷纷调高明年目标价，到每桶55至80美元不等。不过，油价大升的副作用是长债息率抽升，美元转强，为投资市场带来更多变数。

摩根士丹利认为，油组的减产协议可加快环球原油供求达至均衡，对石油行业是一个重要转捩点，未来6至12个月油价将会强力反弹，长线油价将见80美元。瑞信估计，明年首季原油库存将减少，上半年油价将见60至65美元，下半年更有机会升上70美元。高盛则较有保留，明年油价睇55美元，预期美国及其他非油组生产商将提高产量以填补缺口。

本港上市的「三桶油」均受惠油组减产消息，股价升幅介乎2.4%至6.1%，高啤打的油服股升势更凌厉，动辄涨近一成。如果相信油价明年会上扬，日后吼位买些油服股等爆升，会比买「三桶油」回报更佳。

恒指 昨天在「三桶油」、中资电讯股及个别内银股带动下，升了88点，收报22,878点，成交额748亿港元。时近年尾，大行的推介也较为保守，近日多建议买入中资电讯股、风电股及燃气股，有点持盈保泰的味道。

近期热门板块如濠赌股、金属股及煤炭股都升了不少，反璞归真「换马」一些收益稳定的股票平衡组合，可减低外围突发事件带来的风险。

过去两个月，对债券投资者而言可谓十分之悲情。据彭博柏克莱环球债券指数（包括国债及投资级别企业债），10月跌了2.7%，11月再跌约4%，11月跌幅主要反映11月8日特朗普胜出美国大选的效应。债券指数跌幅如此巨大，过往一般在美国加息周期或市场预期加息的情况下出现。当美国经济步入衰退，此时国债价格虽升，但企业债价格因违约风险增加而大跌；近两个月债价跌幅主要反映美国经济增长加速、通胀回升，但债价连续两个月录得较大跌幅后，似乎已反映了不少加息预期，过去两个月表现差的板块较有值博率，如房托、电讯及公用股都值得考虑。

今年内地当局对经济的维稳力度加大，首三季经济增长刚好都是6.7%，这得力于积极的财政政策及较为宽松的货币政策。不过，内地以往过山车式经济发展将不会重演。自国家主席习近平于2012年掌权后，新常态是维稳为重，减少波动，不论信贷或经济增长都稳步放缓，慢一点时托一托，快一点时压一压，避免出现江朱或胡温年代的大上大落局面，亦减少经济周期的波动，对做实业的人是百利无一害，最紧要计到数，但对炒鬼就少了波幅，唔系太好玩。

在新常态下，作为股民须不时留意政策调度，年结将近，近两个月中央开始收缰，冷却楼市，财政力度亦开始减弱，这十分合理，留待一些空间等明年遇上突发性风险时，仍有招可出，调节有度一直是习时代强调的政策。

由年尾至春节一向是政策空档期，要到两会会期才会重新活跃起来。所以，炒埋下周一「深港通」开锣，未来两个月中资股会比较淡静，「换马」一些稳阵的股票属合理部署。

虽然近期内地银行拆息持续上扬，引发市场担心会否出现新一轮钱荒，但市场息率上升，与经济复苏及通胀预期升温有关，美国如此，香港亦一样。市场憧憬美国经济在特朗普上任总统后将会加速，获提名为财长的姆奇接受访问时提到未来美国经济可有3%至4%增长，主要靠减税及基建投资，若此第一大经济体可有这样的增长，世界经济有望稳步复苏，资金成本上扬是十分合理的事。（完）

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