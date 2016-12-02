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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 09:03 BJT

中国假期：2017年元旦与周末连休三日，春节假期自除夕起共七日--国务院

路透北京12月2日 - 中国国务院办公厅周四发布“关于2017年部分节假日安排的通知”，其中2017年元旦1月1日放假，1月2日（周一）补休；春节自除夕（1月27日）起放假调休共七天。

以下是2017年部分节假日安排：

一、元旦：1月1日放假，1月2日（星期一）补休。

二、春节：1月27日至2月2日放假调休，共7天。1月22日（星期日）、2月4日（星期六）上班。

三、清明节：4月2日至4日放假调休，共3天。4月1日（星期六）上班。

四、劳动节：5月1日放假，与周末连休。

五、端午节：5月28日至30日放假调休，共3天。5月27日（星期六）上班。

六、中秋节、国庆节：10月1日至8日放假调休，共8天。9月30日（星期六）上班。

更多细节，请点选中国政府网(www.gov.cn)(完) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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