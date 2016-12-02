中国假期：2017年元旦与周末连休三日，春节假期自除夕起共七日--国务院

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月2日 - 中国国务院办公厅周四发布“关于2017年部分节假日安排的通知”，其中2017年元旦1月1日放假，1月2日（周一）补休；春节自除夕（1月27日）起放假调休共七天。
以下是2017年部分节假日安排：
一、元旦：1月1日放假，1月2日（星期一）补休。
二、春节：1月27日至2月2日放假调休，共7天。1月22日（星期日）、2月4日（星期六）上班。
三、清明节：4月2日至4日放假调休，共3天。4月1日（星期六）上班。
四、劳动节：5月1日放假，与周末连休。
五、端午节：5月28日至30日放假调休，共3天。5月27日（星期六）上班。
六、中秋节、国庆节：10月1日至8日放假调休，共8天。9月30日（星期六）上班。
更多细节，请点选中国政府网(www.gov.cn)(完) (发稿 李文科; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。