《中国报摘》--其他报纸重要消息12月2日

**上海证券报**

--在拿下清华控股所持有的1亿股中融人寿股份之后，中天城投 选择了立即行使增资权利，将持股比例提升至监管部门允许的51%上限。为达成此目标，过去一年多时间内中天城投累计投入约68亿元人民币。

--据统计，今年前11个月，新三板200人定增方案获证监会受理数量仅40家，是2015年的三分之一，通过率也从去年的86.4%锐降至目前的56.6%。市场人士表示，数量与通过率双双下降，既有市场低迷因素，也反映了监管趋严态势。

**证券时报**

--北京君正 拟将以发行股份和支付现金相结合的方式，购买北京豪威科技全部股权，和北京思比科微电子控股权，其中北京豪威100%股权作价约120亿元。

--网贷之家联合盈灿咨询发布的报告显示，11月P2P网贷行业单月实现2,197.34亿元的整体成交量，为历史上首次单月成交量突破2,000亿元大关。P2P网贷行业历史累计成交量达到2.96万亿元。(完)