《中国报摘》--其他报纸重要消息12月2日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--在拿下清华控股所持有的1亿股中融人寿股份之后，中天城投 选择了立即行使增资权利，将持股比例提升至监管部门允许的51%上限。为达成此目标，过去一年多时间内中天城投累计投入约68亿元人民币。
--据统计，今年前11个月，新三板200人定增方案获证监会受理数量仅40家，是2015年的三分之一，通过率也从去年的86.4%锐降至目前的56.6%。市场人士表示，数量与通过率双双下降，既有市场低迷因素，也反映了监管趋严态势。
**证券时报**
--北京君正 拟将以发行股份和支付现金相结合的方式，购买北京豪威科技全部股权，和北京思比科微电子控股权，其中北京豪威100%股权作价约120亿元。
--网贷之家联合盈灿咨询发布的报告显示，11月P2P网贷行业单月实现2,197.34亿元的整体成交量，为历史上首次单月成交量突破2,000亿元大关。P2P网贷行业历史累计成交量达到2.96万亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。