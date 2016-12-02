港报财经评论：华润置地估值吸引分注收集--经济日报12月2日

润地估值吸引分注收集/ 林瑞芬

油股急升，推动港股昨日攀升。国指 收报9,892，升0.55%；恒指 收报22,878，升0.4%，国指仍然强势过恒指。

恒指仍收低于50天綫（现近23,079）楼下，而国指的强势能否进一步，仍要观乎10,000大关能否成功冲破，不然，又被力压下来，走上落炒波幅之势维持。

近月科技股份的动力受限，为首的腾讯 股价明显在整固当中，相反，传统经济周期股份反而轮流攀升，如煤炭股之前的升势，现在由油股接力，江西铜业 、中国铝业 11月以来亦都是呈一浪高于一浪之走势，投资者可要跟上市场节奏。

石油输出国组织（OPEC）终于达成8年来的首份减产协定，减产幅度接近120万桶/日，将于2017年1月开始实施为期6个月的减产协议，油价继续反弹之旅，油股及油服股亦生虾咁弹，中海油 、中海油服 、中石油 及中石化 昨涨2.4%至8.6%不等。

对油价的支持，莫过于需求的提升。美国经济走在回升之路，而内地经济亦稳定下来，料有助需求的缓慢回升。虽然财新中国制造业采购经理人指数（PMI）11月录得50.9，略低于市场预期的51，较10月回落0.3个百分点，但过去三个月，PMI一直维持在50荣枯分界綫以上，为2014年底以来持续时间最长。

不过，国家统计局公布，内地11月官方制造业采购经理指数（PMI）为51.7，高于市场预期的51，比上月上升0.5个百分点，延续上行走势。加上11月份，中国非制造业商务活动指数为54.7%，亦比上月上升0.7个百分点，连续三个月上升，为2014年7月以来的高点，非制造业延续了平稳较快的增长势头，增速进一步加快，表明服务业及制造业需求稳步增长。

上证 昨收3,273，升0.72%，见图守稳升轨可利反覆探高。险资的一举一动，又在镁灯光下，据报11月17日至28日，前海人寿保险股份有限公司累计增持约1.89亿股格力电器 股票，持股比例由三季度末的0.99%上升至4.13%，持股排名由格力电器第六大股东上升至第三大股东，该股股价昨因此大幅抽升7.5%。这是继险资安信持续扫入中国建筑 的低估值股份。

见内地险资专门购入低估值股份启示，随着近年受托管资金及保险资金增多，对股权投资的购买力，可具想像空间。最新由保监会公布，今年1至10月中国保险资金运用余额达129,111亿元人民币，较年初增长15.49%。在中、港两地股市更为互联互通的情况之下，将来险资的购买力确有一定的憧憬空间。价值投资港股，选择更多。

当中，笔者仍看好华润置地 ，该股为港股通中，沪市及深市投资者将可买卖的名单之一。房市在调控之中，该股股价受压，但凤凰经考验，中期必有重现光彩之时，候低收集作中綫价值投资。

其实，年内集团正在壮大资产及为中期而部署，8月公布以总价62.36亿港元向母公司购资产，主要包括深圳湾专案和23个停车场的大部分权益，公司需另外支付25.64亿港元的贷款，将以内部资源拨付。

深圳湾项目位于深圳市南山区，总建筑面积为42.6万平米，主要物业类型包括住宅、商场、酒店以及服务式公寓，分别建筑面积为16.9、5.8、4和5万平方米。收购的23个停车场，总计自有建筑面积为37.9万平米，另外拥有29.4万平米的经营管理权，共涉及13,300个停车位。收购完成后，将完善公司的土地储备，停车场专案也将使公司的业务更加多元化。最新，公司就宣布以每股5.23元人民币认购内地的中华企业 13.99亿股新股，总金额为73.15亿元，发行新股要待有关机构批准，若完成交易，公司将持中华企业20.9%。据交银国际引述公司管理层表示，中华企业完成资产重组后，将拥有约195万平方米（应占楼面总面积）的土地储备，土地主要位于上海（约占开发楼面总面积的一半）和无锡、杭州和苏州等长三角地区的其他城市。这启示华润置地可能得到长三角的优质土地储备。

往绩而言，公司今年1至10月合同销售金额及面积分别上升26.2%至909亿元及11.4%至655万平方米，目前完成全年销售目标1,056亿元的86.1%。虽然调控政策加强，但如公司在11月及12月能维持每月销售金额75亿元，完成全年销售目标问题不难。该股每股帐面净值16.6港元，配合周綫图示，乃中期支持17.4港元附近水平，现价19.2港元计，下跌风险有限，相反，若遇有百乐，低估值随时待发掘。按ETNET综合预测PE只有8，息率近3.6厘，止蚀建议在17港元，18至19港元分注收集，中期就上望28港元。（完）

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