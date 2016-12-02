港报社评：“港独”带来改变，香港何以自处？--明报12月2日

律政司长袁国强在一项「2016十大港闻选举」活动中，选出「释法」及梁颂恒和游蕙祯宣誓风波为今年最重要的新闻，就此，相信不少人有同感，因为这两件事极具指标性意义，而且影响深远。事态折射出香港特别行政区何去何从，已经摆在大家面前，需要面对、思考和抉择。

梁游宣誓时除了辱国辱华，两人言行包括展示的横幅，「港独」意涵甚为明显，若他们完成宣誓晋身立法会，则议会有可能成为宣扬「港独」的平台，北京不容许这种事发生，又深怕本港没有足够法律工具应对，于是主动「释法」，务必要使梁游二人出局。从原讼庭和上诉庭先后裁决看来，梁游败部复活机会甚微，因此，北京以梁游宣誓为抓手「制独」，取得一定成果。检视梁游事件历程，宣誓只属表相，关键在于「港独」，个中意蕴和影响乃回归以来仅见；可以说，「港独」改变了香港。

改变了什么呢？由于事态尚在演变，具体情况仍待观察，不过，迄今于内于外一些现象，值得提出来讨论。于内，政府提出哪些政策措施「消独」、并堵绝港独分子的空间，未来一段时日将陆续揭晓，总体而言，这些政策措施就整体社会宽容度，应会从紧而不会放宽，届时社会一些回响甚至反弹，都可以预期，只能期望朝野对峙程度，不致使香港承受不起而已。

目前所见，梁游宣誓风波于本港内部，已见微妙变化，主要关乎民主选举的体待。近日，末代港督彭定康来港，在多个场合都谈到宣誓风波和「港独」，更曾与港独分子互动辩论。过去，彭定康一些言行备受争议，不过，今次他直指「港独」不智、「不会发生」，推动「港独」只会冲淡市民对民主支持；又指斥以为未来三五年可推翻中国共产党，然后香港可以独立，是大错特错、自欺欺人。彭定康这些话，港独分子当然不中听，却是说出许多港人反思所想。彭定康毫不留情批驳「港独」和港独分子，实际上是期望香港保住民主的香火。

目前未有数据显示梁游事件弱化了港人对民主的追求，值得注意的是梁游都在地区直选当选，梁颂恒在新界东得到37,997票，游蕙祯在九龙西得到20,643票，按选举结果，二人都获得民意授权；不过，北京和特区政府强力操作，褫夺两人议员资格，却未见他们的支持者强力反弹，梁游曾经号召支持者集会撑场，但是只有寥寥数十人现身。当局以行政和诉诸诉讼方式，剥夺两名民选议员的资格，社会以至投票给他们的人基本上没有反应，这种情况说明什么问题，值得思考。

或许有人认为梁游宣誓只属个别事件，于本港民主运动没有代表性，另外，非建制阵营多表明不赞成「港独」，因此不应以梁游遭遇比照整体民主运动，云云。这个说法有一定道理，只是观乎近期一些民情氛围，梁游的事是否与泛民阵营无关？市民见到泛民集体「保护」梁游进入会议厅；市民对个别锺爱捣乱议员官司缠身，暗地「叫好」，泛民阵营却为此说项。诸如此类情况，市民会怎么想？或许需要更客观分析研判，才可以确切洞悉和掌握。

「港独」带来的改变，于外主要是与北京中央的互动和关系，变味了。全国人大常委会主动「释法」，是回归以来首次，事前未谘询特区政府，本港于此「释法」一役，宛如犯了错误的人，等待发落。北京的做法，使人感到动了真气，不再顾及港人感受，这种转折，会否如一夜苍凉般成为北京处理香港事务的常态？是「释法」带来的疑问，也是未来审视内地与本港关系的观察点。

「港独」带来变异，对香港绝无好处。特区前路其实不难探明，首先是旗帜鲜明地反对「港独」，重回争取民主的康庄大道；其次是认清和接受「一国两制」局限，并要求北京中央同样毋忘初心，摆正「一国两制」分际，维持香港的独特性和独特地位。回归以来、特别是这几年香港历尽颠簸，已经影响到各方面发展，犹幸香港的独特制度和各种机制仍然强固，只要各方愿意重回「一国两制」框架打拼，香港肯定可以再起。

昨日，终审法院首席法官马道立出席中大颁授学位典礼致辞时说，部分人只顾个人自由与权利，但是轻忽对待，甚至完全忽视其他人的权利与自由，他特别指出年轻人爱拼搏冒险，可能对一些本地或国际事件感迷惘，但是不应将问题无限放大。这是马道立向港人喊话。于此动荡不安之际，期望聪明的香港人回归务实，特别是年轻人走出樊笼，在「一国两制」底下，开创一番事业。

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