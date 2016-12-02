港报社评：港独确是伪命题，不满却是真情绪--信报12月2日

青年新政两位已在高等法院裁决中被取消立法会议员资格的梁颂恒和游蕙祯，一如所料在上诉庭再吃败仗。梁游二人所代表的港独派势必被剔出体制以外，正面临类似命运的是刘小丽，她由于在十月十二日就职宣誓时以龟速读出誓词，违反真诚庄重原则，更自认其慢读是使誓词变成九十多句毫无连贯性的句子，没有任何组合、连结及意义；既受到市民提出的司法覆核挑战，亦触发律政司向法庭入禀，要求取消其议员资格。

梁游二人缘起缘灭，冒起急，过气快，一方面固然是法理上容不得他们蔑视「一国」，且港独主张彻头彻尾违宪；另一方面是其怪诞反智的言行举止不得人心，连原本投票将之选作议员的支持者也悔不当初，否则不会众口一词把青年新政视作存心搞破坏的「鬼」。

港独派由始至终都是瞎闹，个人质素低劣不在话下， 而归根究柢是他们的论述（如果东拉西扯的散漫之谈算得上论述的话）毫无说服力，至今仍然无法提供「如何脱离中国独立」和「怎样自给自足建国」的头绪，遑论切实可行的答案。因此，港独实实在在是一道伪命题。

本土民主前线发言人梁天琦久未露面，自从九月立法会选举替他的Plan B梁颂恒鸣锣助选之后，长期销声匿迹，俨如人间蒸发。梁天琦最近终于现身了，并且在香港大学跟再次访港的末代港督彭定康对质，可是，肥彭直斥其非，批评港独主张大错特错（dead wrong），以为中共未来数年会倒台，而香港就可独立的话，纯属自欺欺人。

除了自讨没趣之外，梁天琦还在网台解释，在宣誓风波期间一直没有露面是因为忙于报读硕士及研究课程，明年一月到美国哈佛大学做半年研究员，若再有大学录取，则会修读硕士课程。他坦白承认，现时讲不到何时进行时代革命，也没有「建国方略」，将来本民前的方向也不知道，「我只不过是刚毕业的大学生」，必须多读点书。

梁天琦的讲法再一次证明港独只是幻想出来的空中楼阁，方向不知，方略没有，流于「贪口爽」。梁颂恒的「本尊」尚且如此，作为Plan B的青年新政可想而知是何等的思想匮乏，难怪游蕙祯会莫名其妙写信给台湾的蔡英文（她说已经将草拟版本否决和叫停了，但信件仍然在《自由时报》发表），她竟匪夷所思地要求对方以中华民国总统的身份过问「新界主权问题」。

港独命题确是假的，可是这不代表香港的政治生态能够在直斥其非之后重回正轨，因为港独分子及其支持者的不满情绪是千真万确的。如果中央政府和特区政府以为将青年新政之类的港独派剔出体制之外就安枕无忧，同样是dead wrong。

全国港澳研究会会长陈佐洱表示：「要让港独像过街老鼠一样，在香港人人喊打！」打老鼠等于解决了问题吗？须知道，灭鼠的治本之道是环境清洁，要是大街小巷脏乱不堪，老鼠永远打不完。

港独主张说穿了即是不满情绪的发泄，具体而言是不满香港的民主进程过度缓慢，慢到恰似刘小丽宣读誓言的龟速。关于这一点，不妨参考民主党一项调查。受访者被问及若二○四七年无法实行特首及立法会全面普选，届时希望香港实行哪种政治制度，百分之五十五希望继续实行「一国两制」，接近两成希望「迈向独立」。不过，如果二○四七年前已实行双普选，支持「一国两制」的比例大幅上升至接近七成，「迈向独立」则跌至百分之十四。显而易见，港独诉求源于不满现状，即使没有「建国」的可能，市民还是会发晦气地认为，不如离家出走算了！

伪命题可以消灭，真情绪则是愈打压愈反弹。所以我们一直呼吁，政改方案必须重启，这才是抚平社会撕裂的正道。

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