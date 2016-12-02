港报社评：油价三座大山，有波幅无升幅--经济日报12月2日

油组周三达成减产协议，刺激油价曾9%，见49.44美元，昨再微升1%。惟油价受制三座大山：强美元持续、美页岩油商增产及供求失衡，料在50美元附近有波幅无升幅。

外界对石油输出国组织（OPEC，简称油组）等能否达成减产协议，本来并不乐观，惟在沙特与俄罗斯齐「捱义气」背起近半4成担子下，终含泪有成果，明年1月起油组日减约120万桶，为期半年，视乎形势可延期半年，非油产国则日减60万桶。沙特与俄罗斯愿各自日减48.6万桶与30万桶，其实是情非得已，因油价若挺不住，她们的财政血洞无法缩减，代价恐更高得多。

然而，据国基会组织（IMF）今年10月估计，沙特要平衡财赤，油价需企于近80美元一桶，现实却是减产要令油价升至60美元亦已甚难，底因有三。

其一，强美元持续。美国12月加息几成定局，且明年特朗普上任后，推财政刺激方案令通胀升温，已有大行预料明年将再加息2至3次，以美元计价的油价，自然易跌难升。

其二，石油旧秩序已因美页岩油冒起而进入新秩序，油组再难呼风唤雨为石油定价。石油大崩价本来就是沙特带头的油组为封杀冒起的美国页岩油，而在油组割喉战下，页岩油纷创新技术大减开采成本，目前已约为40美元一桶，重启油台生产亦只需4个月，倘油价升上55美元，油商便会大举增产。而美国当选总统特朗普扬言鼓励石化能源生产，将废除环保限制，成本有望进一步降低。

何况，即使在旧秩序下，油组成员国过去屡见违君子协议超产，据统计平均超产4.8%。如按今次计划减产3.6%计算，所谓减产恐沦为明减实增，成效大有疑问。

其三，全球经济前景仍不明朗，如全球第二大石油消耗国中国的经济仍在L形筑底，令环球石油需求仍难大振，今次减产估计只能减低供求失衡，而非扭转局面。事实上，国际能源署（IEA）上月月度报告便指出，不但油组产油量创历史新高，全球石油需求增长亦较预期低，故评估全球供应过剩问题仍未解决，故油市需更长时间才可重新平衡。

正因这三头油价拦路虎，纵使两大产油国沙特和俄罗斯拟联手托价，令市场憧憬而油价炒升，再试上冲今年约52美元高位，但油价或陷有波幅无升幅、在50美元附近上落格局。

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