中国货币市场：隔夜供给充裕资金面继续回暖，但谨慎情绪未消

路透上海12月2日 - 中国银行间市场周五早盘资金面继续回暖，以隔夜为主的资金供给 较为充裕，包括非银机构在内的全市场和存款类机构回购利率之间价差明显收窄。不过目前 已是12月，考虑到未来跨年末流动性安排等因素，市场谨慎情绪依旧无法消除。 华南一银行交易员称，“资金很松，但估计还是暂时性的吧，(供给)基本上以隔夜为主 。” 她表示，隔夜品种最新全市场和存款类回购价格相差仅在一个基点(bp)左右，说明非银 机构借款难的问题几乎不复存在。但能体现更长时间资金预期的同业存单价格，还没有回落 势头，显示心态依旧谨慎。 另外，上海银行间同业拆放利率 中的隔夜品种 最新报在2.32%， 较上日微跌，终结自11月中旬以来连续涨势。 央行公开市场今日进行了2,450亿元人民币逆回购操作，本周净投放700亿元。 上海一券商交易员补充说，就其自身感受而言，今日借款难度进一步下降，惟以信用债 为质押品，七天期回购价格仍高企在3.5%附近。 央行最新数据显示，11月与资金市场直接相关的操作中，除已公布的7,390亿元中期借 贷便利(MLF)外，还进行了284.69亿元常备借贷便利(SLF)，较此前几个月单月操作规模明显 增加。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2924 2.3172 -2.48 七天 2.4475 2.6560 -20.85 14天 2.9966 3.3714 -37.48 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6250 10.2950 -667.00 七天 3.0750 3.5200 -44.50 14天 3.0500 3.0750 -2.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 +0.00 七天 2.7000 3.2000 -50.00 14天 3.2000 3.5900 -39.00 Shibor 其中:隔夜 2.3200 2.3250 -0.50 七天 2.5010 2.5020 -0.10 三个月 3.0686 3.0556 +1.30 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)