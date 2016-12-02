中国货币市场：隔夜供给充裕资金面继续回暖，但谨慎情绪未消

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海12月2日 - 中国银行间市场周五早盘资金面继续回暖，以隔夜为主的资金供给 较为充裕，包括非银机构在内的全市场和存款类机构回购利率之间价差明显收窄。不过目前 已是12月，考虑到未来跨年末流动性安排等因素，市场谨慎情绪依旧无法消除。 华南一银行交易员称，“资金很松，但估计还是暂时性的吧，(供给)基本上以隔夜为主 。” 她表示，隔夜品种最新全市场和存款类回购价格相差仅在一个基点(bp)左右，说明非银 机构借款难的问题几乎不复存在。但能体现更长时间资金预期的同业存单价格，还没有回落 势头，显示心态依旧谨慎。 另外，上海银行间同业拆放利率 中的隔夜品种 最新报在2.32%， 较上日微跌，终结自11月中旬以来连续涨势。 央行公开市场今日进行了2,450亿元人民币逆回购操作，本周净投放700亿元。 上海一券商交易员补充说，就其自身感受而言，今日借款难度进一步下降，惟以信用债 为质押品，七天期回购价格仍高企在3.5%附近。 央行最新数据显示，11月与资金市场直接相关的操作中，除已公布的7,390亿元中期借 贷便利(MLF)外，还进行了284.69亿元常备借贷便利(SLF)，较此前几个月单月操作规模明显 增加。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2924 2.3172 -2.48 七天 2.4475 2.6560 -20.85 14天 2.9966 3.3714 -37.48 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.6250 10.2950 -667.00 七天 3.0750 3.5200 -44.50 14天 3.0500 3.0750 -2.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 +0.00 七天 2.7000 3.2000 -50.00 14天 3.2000 3.5900 -39.00 Shibor 其中:隔夜 2.3200 2.3250 -0.50 七天 2.5010 2.5020 -0.10 三个月 3.0686 3.0556 +1.30 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。