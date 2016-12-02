全球金市：金价从10个月低点反弹，因美元走低

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美国期金 上涨0.6%，报每盎司1,176.50美元。
美元周五盘初走势趋疲，在美国公布就业报告之前投资人态度审慎，该报告可能奠定未来数日的市场基调。
美国11月工厂活动升至五个月最高，因新订单和产出增长加速，为经济在第四季初获得更多动能提供了进一步证据。
达拉斯联储总裁柯普朗称尽管候任总统可能出台新经济政策，但仍预计明年GDP增长2%。
直接了解欧洲央行讨论的资深消息人士表示，欧洲央行将把购债计划延长至3月之后，且考虑下周四政策会议后就最终结束资产购买计划发出正式信号。
Perth Mint周四表示，11月黄金和白银商品的销售均下滑。
行业人士对路透表示，本月印度的海外黄金购买量可能减半，因政府废除高面额纸钞后零售需求迟滞；11月时则跳升至11个月来最高。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四其黄金持仓量下降1.54%至870.22吨，周三为883.86吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/戴素萍 审校 王丽鑫/徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。