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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 09:21 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.91

路透上海12月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周五较上日微跌0.04%至94.91；SDR篮子指数微跌至95.38，BIS篮子指数微升至96.26
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.97%，SDR篮子指数跌3.50%，BIS指数跌5.36%
。
 CFETS篮子货币            今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬点数
 人民币                         6.8794                          164
 欧元                           7.3378                         -267
 日圆                           6.0373                          -22
 港元                            0.887                         20.9
 英镑                            8.661                         -181
 澳元                           5.1065                          -44
 新西兰元                       4.8814                           73
 新加坡元                       4.8266                         -119
 瑞郎                           6.8077                         -189
 加元                           5.1707                         -270
 林吉特                         0.6462                         -4.9
 卢布                           9.2983                          -14
 泰铢                           5.1808                           79
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.78，较上日微升0.24%；RXY全球在岸人民币指数 报95.26，微跌0.23
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.75，微升0.22%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.23，微跌0.24%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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