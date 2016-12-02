中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.91

路透上海12月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.04%至94.91；SDR篮子指数微跌至95.38，BIS篮子指数微升至96.26 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.97%，SDR篮子指数跌3.50%，BIS指数跌5.36% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数 人民币 6.8794 164 欧元 7.3378 -267 日圆 6.0373 -22 港元 0.887 20.9 英镑 8.661 -181 澳元 5.1065 -44 新西兰元 4.8814 73 新加坡元 4.8266 -119 瑞郎 6.8077 -189 加元 5.1707 -270 林吉特 0.6462 -4.9 卢布 9.2983 -14 泰铢 5.1808 79 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.78，较上日微升0.24%；RXY全球在岸人民币指数 报95.26，微跌0.23 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.75，微升0.22%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.23，微跌0.24%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)