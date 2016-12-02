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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 09:24 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元窄幅波动，静待美国非农就业报告

0057 GMT

* 在澳洲零售销售数据发布前，澳元兑美元在0.7413/0.7427区间窄幅波动

* 零售销售数据出炉后，澳元几无变动。澳洲10月经季调零售销售较前月增长0.5%，预估为增长0.3%

* 亚洲盘初交投淡静，等待美国非农就业报告

* 风险回报可能推动美元兑澳元继续走高

* 澳元兑美元最新报0.7427/30 (完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张荻)

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