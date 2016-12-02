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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 09:35 BJT

金属期市：期铜开盘下跌，美国大选后的涨势消退

美国铝业(Alcoa) 关闭澳洲波特兰一家炼厂的电解槽。

智利将向Codelco注资9.75亿美元。英美资源集团称抗议者已结束对智利矿区的占据。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王颖；审校 龚芳/张荻)

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