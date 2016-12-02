台湾汇市：台币兑美元盘初带量走跌，暂且消化大额军款汇出需求强劲

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北12月2日 - 台币兑美元 周五盘初带量走跌。交易员表示，由于大额军款积极汇出，带动台币趋贬靠向31.95，扭转小幅开高态势，料今日台币区间偏弱整理。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.86亿美元，量能较上日同时段的2.56亿美元更显热络，交投主要来自军款汇出需求强劲；至于外资则是买卖汇交易皆有，暂看不出明确方向。
〞有军款大进口啦，台币才会一下子转弱。〞一位大型公营银行交易员说。
本地时间10:16，台币兑美元报在31.951，交投区间介于31.850-31.974，上日收在31.892。 台湾加权指数 则跌0.69%报9,199.54点。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点仍在价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.960/31.980，上日收在31.930。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.900-32.000。
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