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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 10:03 BJT

企业并购：工程业者派克汉尼汾将以43亿美元收购Clarcor

路透12月1日 - 派克汉尼汾(Parker-Hannifin Corp) 周四表示，将以约43亿美元收购空气过滤系统制造商Clarcor Inc ，包括承接债务。

派克汉尼汾对Clarcor的出价为每股83美元，较后者周三收盘价溢价17.8%；Clarcor股价周四收盘上涨17.2%。

派克汉尼汾作为全球领先的传动与控制技术和系统的多元化制造商，为各种汽车、工业和航空市场提供精确设计的解决方案。该公司称，这项交易可使公司产品组合中新增一系列工业气体及液体过滤产品。

派克汉尼汾执行长Tom Williams在声明中表示，Clarcor在美国市占率高等优势，将会使派克汉尼汾受惠。

Clarcor截至8月27日止负债为3.028亿美元，在2015年11月28日止年度中营收约14.8亿美元。(完)

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