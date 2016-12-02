企业并购：工程业者派克汉尼汾将以43亿美元收购Clarcor

派克汉尼汾对Clarcor的出价为每股83美元，较后者周三收盘价溢价17.8%；Clarcor股价周四收盘上涨17.2%。

派克汉尼汾作为全球领先的传动与控制技术和系统的多元化制造商，为各种汽车、工业和航空市场提供精确设计的解决方案。该公司称，这项交易可使公司产品组合中新增一系列工业气体及液体过滤产品。