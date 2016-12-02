企业并购：工程业者派克汉尼汾将以43亿美元收购Clarcor

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月1日 - 派克汉尼汾(Parker-Hannifin Corp) 周四表示，将以约43亿美元收购空气过滤系统制造商Clarcor Inc ，包括承接债务。
派克汉尼汾对Clarcor的出价为每股83美元，较后者周三收盘价溢价17.8%；Clarcor股价周四收盘上涨17.2%。
派克汉尼汾作为全球领先的传动与控制技术和系统的多元化制造商，为各种汽车、工业和航空市场提供精确设计的解决方案。该公司称，这项交易可使公司产品组合中新增一系列工业气体及液体过滤产品。
派克汉尼汾执行长Tom Williams在声明中表示，Clarcor在美国市占率高等优势，将会使派克汉尼汾受惠。
Clarcor截至8月27日止负债为3.028亿美元，在2015年11月28日止年度中营收约14.8亿美元。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>