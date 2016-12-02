中国债市动态：国债期货转升现券IRS小幅回稳，资金面好转情绪稍缓和

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月2日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率及IRS小幅回落，连续三日下跌的国债期货亦翻红转升。交易员表示，资金面松动，令此前连续遭遇重创的现券情绪略有修复；但在美联储加息预期、债市去杠杆等因素压制下，市场仍难脱离偏弱氛围。
“(收益率)都下了，长端下的多；昨天上得太狠，今天资金松，应该会有小的回撤，但还是不敢轻举妄动。”华北一银行交易员称。
华南一银行交易员称，10年期国债活跃券160017 成交在2.985%-2.99%附近。昨日该指标券成交收益率升破3%，为近半年来首现。
他表示，短期收益率仍有上行压力，“国内PMI走高，美国ADP就业人数超预期，今天晚上的美国非农就业数据应该也不差，利空仍然多一些。”
剩余期限近10年的国债160017最新报价 在3.05%/2.95%，上日尾盘为3.01%/3.0050%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.35%/3.3400%，上日尾盘为3.36%/3.35%。
新债方面，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.3647%，为今年来该期限中标结果新高；边际中标收益率2.4455%，投标倍数2.42倍。
本周债市大幅走恶波及一级市场融资，取消发行的情况明显增多。中国国家开发银行早间公告，因故取消原定于今日的50亿元30年固息债招标发行，后续发行计划另行公告。 信用债方面，据路透统计，本周以来有四川长虹电器、国电江苏电力等六家发行人取消超短期融资券发行，原计划发行规模累计24亿元。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报99.845元人民币，较上日结算价上涨0.07%；10年期国债主力合约T1703 收报98.390元，较上日结算价上涨0.20%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。