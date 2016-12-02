中国债市动态：国债期货转升现券IRS小幅回稳，资金面好转情绪稍缓和

路透上海12月2日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率及IRS小幅回落，连续三日下跌的国债期货亦翻红转升。交易员表示，资金面松动，令此前连续遭遇重创的现券情绪略有修复；但在美联储加息预期、债市去杠杆等因素压制下，市场仍难脱离偏弱氛围。

“(收益率)都下了，长端下的多；昨天上得太狠，今天资金松，应该会有小的回撤，但还是不敢轻举妄动。”华北一银行交易员称。

华南一银行交易员称，10年期国债活跃券160017 成交在2.985%-2.99%附近。昨日该指标券成交收益率升破3%，为近半年来首现。

他表示，短期收益率仍有上行压力，“国内PMI走高，美国ADP就业人数超预期，今天晚上的美国非农就业数据应该也不差，利空仍然多一些。”

剩余期限近10年的国债160017最新报价 在3.05%/2.95%，上日尾盘为3.01%/3.0050%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.35%/3.3400%，上日尾盘为3.36%/3.35%。

新债方面，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.3647%，为今年来该期限中标结果新高；边际中标收益率2.4455%，投标倍数2.42倍。

本周债市大幅走恶波及一级市场融资，取消发行的情况明显增多。中国国家开发银行早间公告，因故取消原定于今日的50亿元30年固息债招标发行，后续发行计划另行公告。 信用债方面，据路透统计，本周以来有四川长虹电器、国电江苏电力等六家发行人取消超短期融资券发行，原计划发行规模累计24亿元。