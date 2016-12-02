香港个股：瀚华金控依托CEPA拟在重庆设合资证券公司，注册资本15亿元

路透香港12月2日 - 专注于中小微企的中国综合性普惠金融服务企业--瀚华金控股份有限公司 周五称，该公司依托CEPA（内地与香港更紧密经贸安排）拟在重庆设立合资证券公司，注册资本15亿元人民币。

据公告，该合资证券公司--瀚华证券有限责任公司由瀚华金控及其子公司重惠微分别占40%及10%股权比例，其他合资方重庆国有独资企业江北嘴集团、汇富金融 以及一间于香港注册的金融科技公司Prive Financial分别持股25%、22%及3%。各股东按其股权比例出资。

合资证券公司之建议业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理及中国证监会批准的其他业务。

瀚华金控表示，拟透过主发起设立合资证券公司，及时抓住证券市场快速发展的新契机，进一步提升公司的综合经营实力。

该公司致力于通过股权投资和平台资源整合的方式扩张，去年以6,000万元参股山东金融资产交易中心公司，占30%股权。

香港时间09:35，该股升1.3%，报0.78港元。（完）

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