主要国家经济指标预测--12月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月2-12日 0930 英国抵押贷款利率 11月 -- 4.2% 12月5日(一) 0030 澳洲企业库存 第三季 +0.2% +0.3% 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 11月 -- +1.0% 0500 日本消费者信心指数 11月 -- 42.3 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 11月 51.9 51.0 0850 法国Markit服务业PMI 11月 52.6 52.6 综合PMI 52.3 52.3 0855 德国Markit服务业PMI 11月 55.0 55.0 综合PMI终值 54.9 54.9 0900 欧元区Markit服务业PMI终值 11月 54.1 54.1 综合PMI终值 54.1 54.1 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 12月 13.1 13.1 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 11月 54.0 54.5 1000 欧元区零售销售(较前月) 10月 +0.8% -0.2% (较上年同期) +1.7% +1.1% 1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 54.7 综合PMI -- 54.9 1500 美国就业趋势指数 11月 -- 129.0 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 11月 55.4 54.8 企业活动分项指数 57.9 57.7 就业分项指数 -- 53.1 新订单分项指数 -- 57.7 投入物价分项指数 -- 56.6 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月2日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.5% +0.3% 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 持平 +0.3% (较上年同期) +1.3% +1.8% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 52.8 52.2 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.8% +0.2% (较上年同期) -0.4% -1.0% 1330 美国非农就业岗位(万人) 11月 增加17.8 增加17.5 民间就业岗位(万人) 增加15.6 增加16.5 制造业就业岗位(万人) 减少0.4 减少0.3 政府部门就业岗位(万人) 增加2.2 -- 失业率 4.6% 4.9% 平均时薪(较前月) -0.1% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 62.7% -- 1330 加拿大就业岗位变动(万个) 11月 增加1.07 减少2 失业率 6.8% 7.0% 就业参与率 65.6% -- 1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 +1.2% +1.0% 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 11月 52.5 -- 12月4日(日) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 3,719.9 -- 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 51.1 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/于春红；审校 王颖)