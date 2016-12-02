版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 09:49 BJT

中国新债：国开行取消今日30年固息债发行，后续计划另行公告

路透上海12月2日 - 中国国家开发银行 周五公告，因故取消原定于今日的30
年固息债招标发行，后续发行计划另行公告。
    
    银行间债市现券本周连续大幅走恶，周四午后10年期活跃国债160017券CN160017=CFXM
收益率成交一举突破3%，为近半年来首现。国债期货市场上，亦连续大挫。 
    
    国开行此前公告，今日拟招标增发至多50亿元人民币固息债，为今年第16期CN160216=
CFXS的增发债，期限30年，票面利率3.50%。原计划招标时间为今日上午9:30-10:30。(完)
    
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐