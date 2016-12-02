中国新债：国开行取消今日30年固息债发行，后续计划另行公告

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海12月2日 - 中国国家开发银行 周五公告，因故取消原定于今日的30 年固息债招标发行，后续发行计划另行公告。 银行间债市现券本周连续大幅走恶，周四午后10年期活跃国债160017券CN160017=CFXM 收益率成交一举突破3%，为近半年来首现。国债期货市场上，亦连续大挫。 国开行此前公告，今日拟招标增发至多50亿元人民币固息债，为今年第16期CN160216= CFXS的增发债，期限30年，票面利率3.50%。原计划招标时间为今日上午9:30-10:30。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。