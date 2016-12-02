香港个股：汇丰控股早盘初段微跌，上日伦敦回购近2,600万英镑股份

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港12月2日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周五香港早盘初段微跌，上日在伦敦回购近2,600万英镑的股份。
香港时间09:46，该股报61.05港元，跌0.16%；大市恒生指数 跌0.56%。
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约415万股普通股，按成交量加权平均价每股6.2618英镑，涉资约2,596万英镑。
截至12月1日，汇丰累计回购275,037,031股普通股，金额约16.4亿英镑。
汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。