澳洲经济：启动第三次电网出售，对外资竞购加以限制

路透悉尼12月2日 - 一个澳洲州政府周五启动了电网Endeavour Energy多数股权的出售，规模40亿澳元(29.6亿美元)。一名知情人士称单一外国投资者不可持有这部分股权的超过半数。

这是新南威尔士州三次电网出售中的最后一次。今年10月，该州曾把Ausgrid以162亿澳元出售给一个澳洲退休基金财团，2015年11月时把TransGrid以102.6亿澳元出售给一个国际财团。

Ausgrid的交易是以低于中国和香港买家出价的价格成交的，之前澳洲财长莫里森(Scott Morrison)以安全关切为由否决了外国竞购。此举令买家十分失望，并吓住了外国投资者。

一名熟悉Endeavour出售过程的消息人士对路透表示，有意竞购的买家已接到通知，单一外国投资人不可持有这部分股权的超过半数。

该知情人士称，单一国内投资者必须持有Endeavour至少20%的股权。由于洽商尚属机密，该知情人不愿具名。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)