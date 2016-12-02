澳洲经济：启动第三次电网出售，对外资竞购加以限制

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透悉尼12月2日 - 一个澳洲州政府周五启动了电网Endeavour Energy多数股权的出售，规模40亿澳元(29.6亿美元)。一名知情人士称单一外国投资者不可持有这部分股权的超过半数。
这是新南威尔士州三次电网出售中的最后一次。今年10月，该州曾把Ausgrid以162亿澳元出售给一个澳洲退休基金财团，2015年11月时把TransGrid以102.6亿澳元出售给一个国际财团。
Ausgrid的交易是以低于中国和香港买家出价的价格成交的，之前澳洲财长莫里森(Scott Morrison)以安全关切为由否决了外国竞购。此举令买家十分失望，并吓住了外国投资者。
一名熟悉Endeavour出售过程的消息人士对路透表示，有意竞购的买家已接到通知，单一外国投资人不可持有这部分股权的超过半数。
该知情人士称，单一国内投资者必须持有Endeavour至少20%的股权。由于洽商尚属机密，该知情人不愿具名。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。