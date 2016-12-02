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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 10:15 BJT

《汇市简讯》英镑兑澳元在亚洲时段小跌，但整体呈看涨格局

0200 GMT

* 英镑兑澳元在亚洲时段跌0.2%，澳洲零售销售数据表现不错 ，对澳元构成支持

* 动能研究，5、10及20日移动均线小幅上扬，表明整体呈看涨格局

* 若收在9月/10月跌势的61.8%回档位1.6950上方，则为看涨信号

* 可能上探76.4%费波纳奇回档位1.7274，20日移动均线1.6637是关键支撑位

* 初步支撑位和阻力位分别在亚洲波动区间1.6905/1.6995两端

* 图表：reut.rs/2fXZ0fe (完)

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