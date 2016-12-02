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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 10:21 BJT

台湾股市：追随海外市场走低并触及一周低位，科技股拖累大盘

全球最大晶片代工企业台积电一度下滑2.7%，鸿海精密 曾下挫1.3%。(完)

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