澳洲数据：10月零售销售连三月跃升，缓解对经济放缓甚至衰退的担忧

“这是非常稳健的一个结果，表明整体活动有所提升，整体而言对通胀和经济都是利好的，”CommSec经济学家Savanth Sebastian称。

“零售业前景肯定要好于六个月前，澳洲央行将非常乐见这种结果。”

“这一零售销售数据可能要比近期公布的指标更具前瞻性。从这方面来看，似乎澳洲经济相对表现还算可以，”Sebastian补充称。

周五的数据显示，家庭用品推动销售增长，其中电气和电子产品零售销售增长1.7%，五金、建筑和园艺用品零售销售增长0.5%。