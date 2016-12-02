版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 10:54 BJT

澳洲数据：10月零售销售连三月跃升，缓解对经济放缓甚至衰退的担忧

“这是非常稳健的一个结果，表明整体活动有所提升，整体而言对通胀和经济都是利好的，”CommSec经济学家Savanth Sebastian称。

“零售业前景肯定要好于六个月前，澳洲央行将非常乐见这种结果。”

“这一零售销售数据可能要比近期公布的指标更具前瞻性。从这方面来看，似乎澳洲经济相对表现还算可以，”Sebastian补充称。

周五的数据显示，家庭用品推动销售增长，其中电气和电子产品零售销售增长1.7%，五金、建筑和园艺用品零售销售增长0.5%。

服饰、鞋类和个人饰品销售下滑0.4%，可能部分归因于激烈零售竞争导致商家降价。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 戴素萍/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐