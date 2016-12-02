《路透晚报》--12月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中美关系：承认中国市场经济地位与履行入世议定书第15条“不可混为一谈”

中国商务部新闻发言人沈丹阳称，承认中国市场经济地位与履行中国加入世贸组织议定书第15条规定、弃用反倾销替代国做法是两个问题，不可混为一谈。

--中国财税：适当简化增值税税率，适时启动增值税法草案起草--财政部

中国财政部表示，全面推开营改增试点是增值税改革取得的阶段性成果，但改革仍在路上，下一步将密切跟踪试点运行情况，适当简化增值税税率，逐步清理规范增值税优惠政策，并适时启动增值税法草案起草工作。

--中国财政：地方应在批准限额内举借政府债务，非政府债存量债务纳入预算管理

中国财政部日前发布地方政府一般债务及专项债务预算管理办法，要求各省、自治区、直辖市应当在批准限额内举借政府债务，本地区地方政府债务余额不得超过国务院批准的地方政府债务限额，同时将非政府债券形式存量债务纳入预算管理。

--《焦点》中国土地融资政策收紧影响暂未现，拿地热情不减开发商取“资”有道

中国时隔两年再度启动新一轮楼市调控举措，其中开发商土地融资政策明显收紧，竞买土地需使用自有资金，而房企开发融资等则受限不大。业内人士指出，有关政策对房企拿地热情影响有限，“明渠”被限仍有资金可“暗度陈仓”。

【固定收益】

--《分析》降杠杆加剧中国债市腥风血雨，央行严守底线救急不救穷

随着本周中资金面急剧收紧，此前影响相对温和的中国债市降杠杆压力骤然加剧，腥风血雨之下利率债及信用债均受重创，10年国债收益率一度跳升15个基点（bp）上破3.0%关口；而面对动荡的市场央行仍保持定力，尽管公开市场从单日净回笼转为净投放，但力度有限，对于年末及明年春节前的资金预期仍不乐观。

--中国货币市场：隔夜供给充裕资金面继续回暖，但谨慎情绪未消

中国银行间市场早盘资金面继续回暖，以隔夜为主的资金供给较为充裕，包括非银机构在内的全市场和存款类机构回购利率之间价差明显收窄。不过目前已是12月，考虑到未来跨年末流动性安排等因素，市场谨慎情绪依旧无法消除。

--中国债市动态：国债期货转升现券IRS小幅回稳，资金面好转情绪稍缓和

中国银行间债市早盘现券收益率及IRS小幅回落，连续三日下跌的国债期货亦翻红转升。交易员表示，资金面松动，令此前连续遭遇重创的现券情绪略有修复；但在美联储加息预期、债市去杠杆等因素压制下，市场仍难脱离偏弱氛围。

--中国票据市场：转贴利率升势不止，但资金紧势暂缓买需复苏

中国票据市场转贴利率本周升势不止，周初流动性紧绷局面加剧，资金价格全线走高，拖累票据卖压较为沉重；不过后半周资金紧势逐步缓和，收票需求复苏转贴利率亦趋稳。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘走升，离岸流动性持续紧张致两地价差一度倒挂

人民币兑美元即期早盘小幅上涨，中间价走升至十日高位。交易员称，今日中间价定价基本未用过滤机制，场内虽然净购汇格局延续，仍需大行提供美元流动性，但整体成交基本在中间价的贬值区域，显示监管有所放松，市场情绪趋于稳定。

--《人民币综述》资金流出层层设限，企业出海暂受羁绊或增持美元避险

跨境资本流动的不确定性正在增加。继上周中国央行会议传达对六类海外投资严格限制之后，本周又相继出台对资本项下500万美元以上的购汇备案审查，并收紧人民币流出。这些政策无疑增加了许多企业的焦虑：走出去的步伐可能被迫放缓，正常贸易亦可能受影响。

--路透调查：人民币明年料跌至近10年低点，受资本外流及美元升势影响

一项路透调查显示，分析师预测人民币明年将跌至近10年低点，因受资本持续外流影响，加上美国升息步伐快于先前预期的看法推升美元。

--人民币衍生品：美元流动性紧张致境内美元掉期下移，美元拆借有价无市

中国境内美元/人民币掉期曲线本周下移。交易员称，临近年底，境内美元流动性较人民币流动性更为紧张，多家机构在掉期市场用人民币换取美元流动性，加上大行在长端卖压增加，掉期曲线走势较上周平缓。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至94.91

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.04%至94.91；SDR篮子指数微跌至95.38，BIS篮子指数微升至96.26。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，权重股拉高不敌个股普跌大盘短线进入调整

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘低开低走，虽以中石油、中石化为代表的权重股盘中一度拉高试图护盘，但效果并不明显，个股以普跌为主，中小盘股跌幅较大，股指短线有进入调整迹象。

--《焦点》中国消费金融市场已显“红海”迹象，风投资本精选投资标的

中国的消费金融市场正变得越来越拥挤，除了传统的银行和小额贷款公司外，几大互联网巨头亦纷纷战略布局，相当多的P2P（网贷）平台更是将其视为业务转型方向。

--《焦点》中国民营部门的发动机已经启动，但会不会熄火？

中国卫浴产品制造商丰华陶瓷将在唐山市一处农田上建厂，这是自2000年以来该公司的首笔重大投资。丰华陶瓷计划把年产量提高20%，但却不打算增加人手。中国很多中小型企业都遭遇了类似的困境。尽管营收慢慢改善，但土地和劳动力成本也在上升，并在挤压利润率。

--《技术分析》中国股市沪综指3,300点附近面临较大压力

中国股市沪综指近一月来震荡缓步上扬，市场气氛回暖。技术面显示，沪指11月初短暂回抽年线后持续走高，已突破该线及多条压力线，已形成上升通道，惟3,300点附近为年初首个熔断股灾跌停区域，技术面和心理面压力较大，短线不易突破，后市将在其下方震荡蓄势伺机再攻。

--中国证券：将在深港通基础上继续推进亚洲资本市场互联互通--证监会副主席

中国证监会副主席方星海称，将在深港通、沪港通的基础上继续推进亚洲资本市场的互联互通，推进欧洲市场的共同发展。当前，“沪伦通”可行性研究已取得了阶段性结果，要继续推进；与法国、德国的资本市场，也有很多共同发展的议题可以推进。

--中国证券：沪深交易所调整两融可充抵保证金证券要求，扩大标的股票范围

中国沪深交易所表示，调整可充抵保证金证券折算率要求，将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%；同步扩大了融资融券标的股票范围，将标的股票数量由现有的873只扩大到950只。其中上交所标的股票由485只增加至525只，深交所标的股票由388只增加至425只，调整将自12月12日起实施。

--企业并购：凯雷集团和中信集团接近收购麦当劳中国资产--消息

一位直接了解情况的消息人士称，私募股权投资企业凯雷集团CG.O和中信集团牵头的一财团，接近以最高30亿美元收购麦当劳MCD.N旗下中国大陆和香港餐馆达成协议。

--香港新股：中信建投证券可能以接近招股区间中端每股6.81港元定价--IFR

据汤森路透旗下IFR周五援引接近交易的人士称，中国大型综合性投资银行--中信建投证券6066.HK可能以接近招股区间中端每股6.81港元定价。

--中国个股：北京君正拟定向增发收购图像传感芯片类资产，初步估值近130亿元

中国北京君正集成电路股份有限公司公告称，拟以定向增发及现金的方式收购北京豪威科技公司等图像传感芯片企业，初步估值近130亿元人民币；同时公司拟配套融资不超过21.55亿元。

--中国煤炭：未来煤价料回调，鼓励签订更高比例中长期合同--发改委

中国国家发展和改革委员会副主任连维良表示，未来煤价会回调，特别是供暖季结束后，回调幅度会更大，但可以肯定不会重新跌回到每吨370元的超低水平；同时发改委发布意见鼓励支持煤炭供需企业签订更高比例中长期合同。

--中国个股：*ST舜船并购重组获证监会审核通过，江苏信托成功曲线上市

已进入破产重整的江苏舜天船舶股份有限公司公告称，经证监会并购重组委审核，公司发行股票购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。

--香港个股：瀚华金控依托CEPA拟在重庆设合资证券公司，注册资本15亿元