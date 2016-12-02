基金产业：投资者最近一周从美国应税债券共同基金撤资41亿美元

路透纽约12月1日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布的数据显示，最近一周投资者从美国应税债券共同基金撤出41亿美元，为6月以来的最大撤资规模，因债市抛售高推高收益率，引发投资者不安。

“投资者开始行动，可能正在将资金从债券基金转出，”理柏研究服务主管Tom Roseen称。

在11月30日止当周，市政债券基金也继续受冷落，赎回21亿美元资金；投资级企业债基金流出13亿美元。

理柏数据显示，上市交易基金买入11亿美元投机性应税债券，部分抵消了债券共同基金41亿美元的资金流出。

高收益的“垃圾”债券基金吸引3.42亿美元的资金流入，投资通胀保值公债的债券基金流入1.56亿美元。参与放贷基金(Loan-participation funds)吸引3.39亿美元的资金流入，为连续第三周流入。

根据理柏数据，投资者继续从欧洲基金撤资，最近一周撤资3.35亿美元。周日意大利将就宪法改革举行公投，其结果可能导致总理伦齐辞职，重新引发该国银行业动荡，令欧元区重新濒临危机。

理柏称，得益于股市上涨以及日圆走贬，在美国的日本股票基金吸引1.58亿美元的资金流入，为连续第三周流入。