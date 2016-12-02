基金产业：投资者最近一周从美国应税债券共同基金撤资41亿美元

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约12月1日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布的数据显示，最近一周投资者从美国应税债券共同基金撤出41亿美元，为6月以来的最大撤资规模，因债市抛售高推高收益率，引发投资者不安。
“投资者开始行动，可能正在将资金从债券基金转出，”理柏研究服务主管Tom Roseen称。
在11月30日止当周，市政债券基金也继续受冷落，赎回21亿美元资金；投资级企业债基金流出13亿美元。
理柏数据显示，上市交易基金买入11亿美元投机性应税债券，部分抵消了债券共同基金41亿美元的资金流出。
高收益的“垃圾”债券基金吸引3.42亿美元的资金流入，投资通胀保值公债的债券基金流入1.56亿美元。参与放贷基金(Loan-participation funds)吸引3.39亿美元的资金流入，为连续第三周流入。
根据理柏数据，投资者继续从欧洲基金撤资，最近一周撤资3.35亿美元。周日意大利将就宪法改革举行公投，其结果可能导致总理伦齐辞职，重新引发该国银行业动荡，令欧元区重新濒临危机。
理柏称，得益于股市上涨以及日圆走贬，在美国的日本股票基金吸引1.58亿美元的资金流入，为连续第三周流入。
理柏称，最近一周美国股票基金总体上录得9.61亿美元的资金流出，共同基金的资金流出，部分被上市交易基金录得的资金流入抵消。风险相对较低的货币市场基金流入106亿美元。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。