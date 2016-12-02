更新版 1-台湾债市：10年期105/11R期殖利率早盘涨势缩减，1.26%上方见买盘进场

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
* 指标10年债105/11R期殖利率上扬，因美债失色
* 银行对10年增额券兴趣不明，标售行情难料 (新增评论和细节)
路透台北12月2日 - 台湾10年公债105/11R期 发行前交易周五殖利率早盘走高，主因美债殖利率反弹；但在殖利率升逾1.26%以上之际，买盘进场缩减殖利率升幅，信心稍稳。
交易员表示，美债看来还未走稳，波动剧烈，这也大大影响台债多头信心。
〞殖利率没有再大升，如果今天留了上影线，美债也没有大波动，标债前水位大概就在这儿。〞一大型证券商交易员说。
他们并提到，尽管本周末有意大利公投的变数，不过目前看来债市最关切的还是美债走势，以及下周二105/11R期公债标售。
交易员说，本期公债标售是第二次增额发行，虽说目前10年公债收益率在1.2%左右的水位，尚还不差，但以前二次标入的公债都是〞泡水〞情况来看，本次若是再买券，交易商最多也只是〞摊平成本〞，因此很难评估目前银行对此期标售的真正看法。
105/11R期公债将于下周二(6日)标售，金额300亿台币，12月9日交割。
本地时间11:05，105/11R期公债升1.5基点报1.2180%。交易员预估该期公债今日主要的区间料在1.19-1.23%。
美国公债收益率周四急升，指标公债收益率触及约一年半最高，因预计油价上涨和美国当选总统特朗普的政策将令通胀上升。指标10年期收益率触及2015年6月11日以来最高的2.492%，美国10年期公债收益率报2.4445%，较周三尾盘上涨8个基点；且盘中触及约一年半高位2.492%。
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