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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 11:02 BJT

《汇市简讯》美元指数继续震荡整理，关注美国就业报告及意大利公投

0243 GMT

* 美元指数在亚洲时段跌0.2%，延续本周的震荡整理走势，上日收跌0.6%

* 市场走势不佳，E-迷你标普500指数期货跌0.1%，美国西德克萨斯中质油(WTI)跌0.5%，日经指数跌0.7%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.6%

* 动能研究显示小幅走低，5、10和20日移动均线冲突，表明整体呈中性格局

* 美国非农就业报告、奥地利的选举活动以及意大利公投，为美元指数面临的风险因素

* 20日移动均线100.30和2001/08年跌势的61.8%回档位101.80，是收盘情况的关键点位

* 图表：reut.rs/2fM84Fk (完)

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