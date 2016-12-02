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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 11:07 BJT

CFTC报告：COMEX期金11月22日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年11月22日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况
报告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(461,062口)
    241,646   74,561   68,746   97,975  290,147  408,367  433,454   52,695  27,608
    
    较11月15日变动(未平仓合约：减少18,175口)
    
     -4,104    6,471     -310  -17,216  -25,010  -21,630  -18,849    3,455     674
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       52.4     16.2     14.9     21.2     62.9     88.6     94.0     11.4     6.0
    
    各类交易商数量(总计为311家)
        143       95       73       52       54      232      190
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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