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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 11:12 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货11月22日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年11月22日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口
以50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(251,793口)
    125,357   22,545   16,458   91,455  204,521  233,270  243,524   18,523   8,269
    
    较11月15日变动(未平仓合约：增加12,597口)
    
     21,806   -1,342     -502  -10,321   15,002   10,983   13,158    1,614    -561
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       49.8      9.0      6.5     36.3     81.2     92.6     96.7      7.4     3.3
    
    各类交易商数量(总计为306家)
        152       50       61       54       75      238      164
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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