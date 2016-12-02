CFTC报告：ICE棉花期货11月22日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年11月22日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口 以50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(251,793口) 125,357 22,545 16,458 91,455 204,521 233,270 243,524 18,523 8,269 较11月15日变动(未平仓合约：增加12,597口) 21,806 -1,342 -502 -10,321 15,002 10,983 13,158 1,614 -561 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 49.8 9.0 6.5 36.3 81.2 92.6 96.7 7.4 3.3 各类交易商数量(总计为306家) 152 50 61 54 75 238 164 (完) (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)