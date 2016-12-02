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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 11:13 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货11月22日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年11月22日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(1,995,504口)
    560,573  284,253  620,624  711,031  992,960  1892228  1897837  103,276  97,667 
    
    较11月15日变动(未平仓合约：减少32,035口)
    
    -20,843  -20,837   13,678  -23,453  -19,098  -30,618  -26,257   -1,417  -5,778
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       28.1     14.2     31.1     35.6     49.8     94.8     95.1      5.2     4.9
    
    各类交易商数量(总计为403家)
        143      107      174       91      116      343      318
    (完)   
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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