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货币新闻 | 2016年 12月 2日 星期五 11:13 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货11月22日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年11月22日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(668,531口)
    226,723   86,478   79,162  312,498  400,344  618,383  565,984   50,148 102,547
    
    较11月15日变动(未平仓合约：增加50,846口)
    
     29,604    8,699    5,219   10,738   27,519   45,561   41,437    5,285   9,409
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       33.9     12.9     11.8     46.7     59.9     92.5     84.7      7.5    15.3
    
    各类交易商数量(总计为603家)
        191      138      147      146      218      420      446
    (完)                   

  
 (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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