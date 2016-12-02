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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 11:13 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货11月22日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年11月22日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(503,117口)
    154,536  227,196  108,661  187,823  123,230  451,020  459,087   52,097  44,030
    
    较11月15日变动(未平仓合约：减少9,368口)
    
      8,385  -12,217    1,971  -17,481    1,738   -7,125   -8,508   -2,243    -860
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.7     45.2     21.6     37.3     24.5     89.6     91.2     10.4     8.8
    
    各类交易商数量(总计为472家)
        162      152      137      119      100      360      326
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 高琦)

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