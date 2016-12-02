CFTC报告：CBOT小麦期货11月22日持仓报告(表)

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年11月22日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(503,117口) 154,536 227,196 108,661 187,823 123,230 451,020 459,087 52,097 44,030 较11月15日变动(未平仓合约：减少9,368口) 8,385 -12,217 1,971 -17,481 1,738 -7,125 -8,508 -2,243 -860 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 30.7 45.2 21.6 37.3 24.5 89.6 91.2 10.4 8.8 各类交易商数量(总计为472家) 162 152 137 119 100 360 326 (完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。