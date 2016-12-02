版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 11:13 BJT

CFTC报告：COMEX期铜11月22日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年11月22日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下
，以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(236,293口)
    118,089   71,777   31,932   67,936  115,984  217,957  219,693   18,336  16,600
    
    较11月15日变动(未平仓合约：减少2,322口)
    
        173   -1,144      465   -2,673    2,111   -2,035    1,432     -287  -3,754
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       50.0     30.4     13.5     28.8     49.1     92.2     93.0      7.8     7.0
    
    各类交易商数量(总计为328家)
        135      101       83       50       63      233      212
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐