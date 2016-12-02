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市场报道 | 2016年 12月 2日 星期五 11:20 BJT

重发-CFTC报告：CBOT玉米期货11月22日持仓报告(表)

(重发：因表格误植，重发以更新正确内容)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年11月22日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,348,656口)
    369,309  285,974  217,736  615,377  651,367  1202422  1155077  146,234 193,579
    
    较11月15日变动(未平仓合约：减少49,629口)
    
     -3,911  -29,948   -1,152  -40,990  -15,785  -46,053  -46,885   -3,576  -2,744
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       27.4     21.2     16.1     45.6     48.3     89.2     85.6     10.8    14.4
    
    各类交易商数量(总计为760家)
        164      163      178      298      339      564      603
    (完)
    
  
 (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)

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