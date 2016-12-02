日本股市：投资者获利了结打压日经指数早盘收低，但周线料上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“日经指数今日下跌或许是因周末前的获利了结所致，”Superfund Japan驻东京的首席代表Hiroki Allen说，并指出了未来的一系列风险事件。
但银行和证券公司类股上涨，追随日本公债收益率的涨势，之前美国10年期公债收益率 跳升至2015年6月以来的最高水准。
东京证交所银行分类指数 涨3.2%，证券分类指数 涨3.5%。
“银行和金融类股的确在推高股市，但我们看到今日早上人们都在对不确定性做出反应，”Parry International Trading驻香港的董事总经理Gavin Parry说。
“今夜将公布美国就业数据，市场对数据做出负面反应的可能性更高，因为已消化了利好的因素，”他说，“周日还有意大利公投，结果还很难预料。”
苹果 日本供应商的表现不及大盘，之前据DigiTimes报道称苹果已开始减少iPhone 7订单。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。