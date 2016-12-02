日本股市：投资者获利了结打压日经指数早盘收低，但周线料上涨

“日经指数今日下跌或许是因周末前的获利了结所致，”Superfund Japan驻东京的首席代表Hiroki Allen说，并指出了未来的一系列风险事件。

但银行和证券公司类股上涨，追随日本公债收益率的涨势，之前美国10年期公债收益率 跳升至2015年6月以来的最高水准。

东京证交所银行分类指数 涨3.2%，证券分类指数 涨3.5%。

“银行和金融类股的确在推高股市，但我们看到今日早上人们都在对不确定性做出反应，”Parry International Trading驻香港的董事总经理Gavin Parry说。

“今夜将公布美国就业数据，市场对数据做出负面反应的可能性更高，因为已消化了利好的因素，”他说，“周日还有意大利公投，结果还很难预料。”

苹果 日本供应商的表现不及大盘，之前据DigiTimes报道称苹果已开始减少iPhone 7订单。(完)