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货币新闻 | 2016年 12月 2日 星期五 12:00 BJT

芝加哥期市：小麦期货上涨，但仍将录得三个月来最大周线跌幅

以下为0215 GMT报价：    
 合约           价格     变动    涨跌%    两日涨跌%  30日移   RSI
                                                     动均值   
 CBOT小麦       396.50   1.00    +0.25%   -1.55%     425.45   24
 CBOT玉米       343.50   1.00    +0.29%   -1.15%     356.76   30
 CBOT大豆       1029.50  -0.25   -0.02%   -0.27%     1008.93  57
 CBOT稻米       9.68     -$0.04  -0.46%   -0.31%     $9.81    54
 WTI原油        50.82    -$0.24  -0.47%   +2.79%     $46.96   68
 汇率                                                         
 欧元/美元      $1.067   $0.001  +0.10%   +0.81%              
 美元/澳元      0.7422   0.001   +0.11%   +0.54%              
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)  
  
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 高琦/龚芳; 审校 戴素萍)

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