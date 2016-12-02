《全球汇市》美元回落静待美非农就业数据，欧元在意大利公投前小涨

欧元兑美元隐含波动率的动向表明，市场参与者正在防范欧元近期剧烈动荡的风险。 欧元兑美元的一周隐含波动率 已连续第五日上涨，周五攀升至17.97%，为6月英国公投脱欧以 来最高。 英镑在周四上涨后持坚，因英国脱欧事务大臣戴维斯发表言论后，市场感到“硬脱欧”立场有所松动。 英镑 涨0.2%至1.2610美元，周四曾上涨0.7%触及两个月高位1.2696美元。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0687 1.0660 +0.25 -1.59 1.0860 美元/日圆 113.87 114.08 -0.18 -5.34 120.30 欧元/日圆 121.67 121.58 +0.07 -6.74 130.47 美元/瑞郎 1.0089 1.0105 -0.16 +0.71 1.0018 英镑/美元 1.2610 1.2591 +0.15 -14.44 1.4738 美元/加元 1.3297 1.3313 -0.12 -3.92 1.3839 美元/离岸人民币 6.8844 6.8794 +0.07 +4.82 6.5680 澳元/美元 0.7414 0.7414 +0.00 +1.91 0.7275 新西兰元/美元 0.7095 0.7085 +0.14 +3.96 0.6825 澳元/日圆 84.440 84.550 -0.13 -3.63 87.620 新西兰元/日圆 80.800 80.780 +0.02 -1.44 81.980 英镑/日圆 143.60 143.63 -0.02 -18.97 177.22 澳元/新西兰元 1.0448 1.0451 -0.03 -2.03 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/侯雪苹/蔡美珍/汪红英/王琛；审校 徐文焰/王颖/白云/郑茵/李春喜)