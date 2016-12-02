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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 12:09 BJT

《全球汇市》美元回落静待美非农就业数据，欧元在意大利公投前小涨

欧元兑美元隐含波动率的动向表明，市场参与者正在防范欧元近期剧烈动荡的风险。
    
    欧元兑美元的一周隐含波动率 已连续第五日上涨，周五攀升至17.97%，为6月英国公投脱欧以
来最高。
    
    英镑在周四上涨后持坚，因英国脱欧事务大臣戴维斯发表言论后，市场感到“硬脱欧”立场有所松动。
    
    英镑 涨0.2%至1.2610美元，周四曾上涨0.7%触及两个月高位1.2696美元。    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0687  1.0660  +0.25  -1.59  1.0860
    美元/日圆            113.87  114.08  -0.18  -5.34  120.30
    欧元/日圆         121.67  121.58  +0.07  -6.74  130.47
    美元/瑞郎            1.0089  1.0105  -0.16  +0.71  1.0018
    英镑/美元            1.2610  1.2591  +0.15 -14.44  1.4738
    美元/加元            1.3297  1.3313  -0.12  -3.92  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8844  6.8794  +0.07  +4.82  6.5680
    澳元/美元            0.7414  0.7414  +0.00  +1.91  0.7275
    新西兰元/美元        0.7095  0.7085  +0.14  +3.96  0.6825
    澳元/日圆         84.440  84.550  -0.13  -3.63  87.620
    新西兰元/日圆     80.800  80.780  +0.02  -1.44  81.980
    英镑/日圆         143.60  143.63  -0.02 -18.97  177.22
    澳元/新西兰元     1.0448  1.0451  -0.03  -2.03  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/侯雪苹/蔡美珍/汪红英/王琛；审校 徐文焰/王颖/白云/郑茵/李春喜)

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