中国票据市场：转贴利率升势不止，但资金紧势暂缓买需复苏

路透上海12月2日 - 中国票据市场转贴利率本周升势不止，周初流动性紧绷局面加剧，资金价格全线走高，拖累票据卖压较为沉重；不过后半周资金紧势逐步缓和，收票需求复苏转贴利率亦趋稳。

交易员并指出，尽管市场暂获喘息，但年末资金压力很快来袭，随后又面临春节长假，货币市场利率依旧存在反弹动力，在负债成本制约下，票据利率易涨难跌。

“这周又上了，前两天都是报卖出的，这两天又有不少报买入的了，差距蛮大的，有的报3.4%，还有3.6%-3.7%的，”上海一银行交易员称。

他谈到，本周主要买需来自某大行在3.40%附近的收票；而11月初转贴利率还在2.70%低位，短短一个月反弹至少70-80个基点（bp）,部分规模相对不足的机构亦尝试出手补票。

不过他并认为，市场报价落差大也说明了对后市预期不稳，在明年1月底春节前资金面都很难有改善，而随着资金价格整体不断走高，负债端成本的抬升亦会对此前资产端的错配进一步施压，预计票据利率走势仍有反复。

随着本周中资金面急剧收紧，此前影响相对温和的中国债市降杠杆压力骤然加剧，腥风血雨之下利率债及信用债均受重创，10年国债收益率一度跳升15个基点（bp）上破3.0%关口；而面对动荡的市场央行仍保持定力，尽管公开市场从单日净回笼转为净投放，但力度有限，对于年末及明年春节前的资金预期仍不乐观。

银行间市场周五早盘资金面继续回暖，以隔夜为主的资金供给较为充裕，包括非银机构在内的全市场和存款类机构回购利率之间价差明显收窄。不过目前已是12月，考虑到未来跨年末流动性安排等因素，市场谨慎情绪依旧无法消除。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价