澳新汇市：澳新货币持稳，受大宗商品价格坚挺和利差交易需求支撑

周五的数据显示澳洲10月经季节调整零售销售较前月增长0.5%，好于路透调查预估的增长0.3%。该强劲数据帮助缓解企业投资和建筑数据疲软后，对经济更严重放缓甚至衰退的担忧。

“(零售销售)近期趋势可能让澳洲央行受到鼓舞，可以暂时放心地按兵不动，”澳洲国民银行首席分析师Ivan Colhoun称。

澳洲央行将在下周召开今年最后一次议息会议，外界广泛预期该央行将连续第四个月维持指标利率在1.5%不变。

铁矿石和煤炭价格上涨，扶助市场人气。澳洲央行周四公布，11月大宗商品价格指数大增10.2%，较上年同期上升24%。

不过，Colhoun指出，随着美国通胀率升高的预期推动美债收益率及美元跳升，澳元走势短期内可能更多受到全球性因素的影响。

投资者将密切关注今日稍后的美国就业报告，以及周末的意大利修宪公投。

澳元兑日圆 持坚，报84.47日圆，已经连涨三天，受到利差交易需求的支撑。

新西兰元兑美元 上涨0.1%至0.7093，周线料收高0.7%，为连续第二周上涨。(完)

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