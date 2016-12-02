澳新汇市：澳新货币持稳，受大宗商品价格坚挺和利差交易需求支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
周五的数据显示澳洲10月经季节调整零售销售较前月增长0.5%，好于路透调查预估的增长0.3%。该强劲数据帮助缓解企业投资和建筑数据疲软后，对经济更严重放缓甚至衰退的担忧。
“(零售销售)近期趋势可能让澳洲央行受到鼓舞，可以暂时放心地按兵不动，”澳洲国民银行首席分析师Ivan Colhoun称。
澳洲央行将在下周召开今年最后一次议息会议，外界广泛预期该央行将连续第四个月维持指标利率在1.5%不变。
铁矿石和煤炭价格上涨，扶助市场人气。澳洲央行周四公布，11月大宗商品价格指数大增10.2%，较上年同期上升24%。
不过，Colhoun指出，随着美国通胀率升高的预期推动美债收益率及美元跳升，澳元走势短期内可能更多受到全球性因素的影响。
投资者将密切关注今日稍后的美国就业报告，以及周末的意大利修宪公投。
澳元兑日圆 持坚，报84.47日圆，已经连涨三天，受到利差交易需求的支撑。
新西兰元兑美元 上涨0.1%至0.7093，周线料收高0.7%，为连续第二周上涨。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 王颖/王兴亚；审校 白云/郑茵)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。